Federico La Penna di Roma 1 è stato designato per arbitrare Spal-Juventus, in programma sabato alle 18 nello stadio Paolo Mazza di Ferrara e valida per la 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter-Sampdoria di domenica alle 20,45 è stata affidata a Maurizio Mariani di Aprilia. Giampaolo Calvarese di Teramo dirigerà Fiorentina-Milan di sabato alle 20,45. Infine, Roma-Lecce di domenica alle 18 è stata assegnata a Piero Giacomelli della sezione di Trieste.