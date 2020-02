Barcellona; Braithwaite a un passo

Martin Braithwaite sta per arrivare a Barcellona. Nel pieno del caos societario dopo lo scoppio dello scandalo I3 Venture, all'interno del club blaugrana c'è spazio anche per il calcio giocato con l'acquisto, ormai a un passo, dell'attaccante danese di origini guyanesi del Leganes. Secondo i media spagnoli, infatti, il Barca ha oggi informato il club della comunità autonoma di Madrid che, dopo aver avuto il nullaosta da parte della Federazione per il suo tesseramento, pagherà la clausola di circa 18 milioni. Il procuratore del giocatore è stato a Barcellona in questi giorni per parlare con i dirigenti catalani a cui ha riferito che Braithwaite sarebbe arrivato solo a fronte del pagamento della clausola, cosa che dovrebbe avvenire tra oggi e domani. Il tecnico del Barca, Quique Setién, conta di poter contare sull'attaccante danese già per il fine settimana per il match di Liga contro l'Eibar al Camp Nou. Braithwaite potrà giocare in Liga ma non in Champions League, essendo ormai chiusi i termini per la presentazione delle rose.