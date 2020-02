L'inarrestabile Liverpool è già in Champions League

Il Liverpool è una macchina da punti e di gol. Una squadra praticamente perfetta che, oltre a essere campione del mondo e d'Europa in carica, è un vero e proprio rullo compressore. La squadra di Juergen Klopp, oltre che travolgente, è definita "inarrestabile" dall'Indipendent che la celebra a tutta pagina, ma non solo: il giornale sottolinea come i 'Reds' abbiano conquistato il diritto a partecipare alla prossima edizione della Champions League con ben 12 turni d'anticipo in campionato.

Ieri, grazie a una rete di Mané sul campo del Norwich (1-0), il Liverpool ha conquistato la 25/a vittoria in 26 partite della Premier League. Salah e compagni, martedì prossimo alle 21, saranno impegnati nell'andata degli ottavi di finale di Champions sul terreno del Wanda Metropolitano di Madrid, contro l'Atletico. (ANSA).