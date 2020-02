Lazio contro precedenti in sfida al top con l'Inter

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Nella corsa scudetto, un importante capitolo si potrebbe scrivere nello scontro diretto al vertice tra Lazio e Inter, domenica sera all'Olimpico. I precedenti sorridono ai nerazzurri che hanno perso solo una delle ultime sette sfide di Serie A contro i biancocelesti ma ora il confronto appare più equilibrato. Le squadre si riflettono nelle giocate dei loro due bomber, Immobile e Lukaku, trascinatore nella rimonta del derby.

Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la squadra di Inzaghi potrebbe mettere fine alla serie negativa casalinga contro l'Inter ed è data quindi per favorita a 2.40, per il successo interista si sale a 2.85 mentre il pareggio vale 3.55.

Equilibrio anche nelle puntate degli scommettitori, il 40% si è schierato con la Lazio, il 33% con l'Inter. Spettatrice interessata la Juventus che, dopo il ko con il Verona e il pareggio in Coppa Italia con il Milan, ospita il Brescia. I bianconeri in casa hanno perso appena 2 punti in 11 gare sono nettamente favoriti (quota 1.15), mentre paga ben 20 volte la posta l'impresa bresciana allo Stadium, difficile anche il pareggio, a 7.50. (ANSA).