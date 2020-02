Lazio: Lulic verrà operato oggi

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La Lazio perde il suo capitano Senad Lulic. Infatti il bosniaco, che da tempo ha problemi a una caviglia, deve operarsi e si sottoporrà oggi ad un intervento in una clinica romana che è partner della società biancoceleste.

E' già qualche tempo che Lulic soffre di questo problema e finora è andato in campo stringendo i denti nonostante il forte dolore. Ora però deve fermarsi, per un'operazione che terrà fermo per un periodo ancora da determinarsi. (ANSA).