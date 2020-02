Cristiano Ronaldo spegne 35 candeline

Cristiano Ronaldo spegne oggi 35 candeline, ma continua ad andare in gol come se fosse un ventenne.



Nel 3-0 rifilato alla Fiorentina, accompagnato dalle polemiche roventi sull'arbitraggio, c'è ancora un volta la firma di CR7, a segno da nove partite consecutive eguagliando il record di David Trezeguet. Quattordici reti nelle ultime nove partite, di cui cinque su rigore, hanno permesso al portoghese di raggiungere quota 50 gol complessivi in maglia bianconera, il secondo più veloce di sempre nel calcio italiano moderno dopo Shevchenko a tagliare questo prestigioso traguardo.