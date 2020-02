Comi: "Ko Torino inaccettabile, stiamo riflettendo"

Non è il momento di parlare, ma di riflettere molto: partite così sono inaccettabili. L'atteggiamento dei ragazzi non era quello che ci aspettavamo.

Rifletteremo all'interno e poi vedremo". Così il dg del Torino, Antonio Comi, a Sky, dopo la pesante sconfitta dei granata a Lecce.

"Quando si fanno le riflessioni si fanno a livello globale e coinvolgono anche l'allenatore - aggiunge -: queste partite sono inaccettabili e vanno valutate attentamente. Vedere una squadra rassegnata è stata la cosa più brutta. A caldo è difficile parlare, adesso dobbiamo rientrare e ci confronteremo molto bene".

"Mazzarri - fa sapere Comi - dopo la partita ha avuto la febbre, mi dispiace che non stava bene. E' già la seconda partita in pochi giorni che la squadra non reagisce".