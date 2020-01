Napoli-Barcellona, curve a 70 euro e i tifosi protestano

Monta la protesta dei tifosi del Napoli per i prezzi dei biglietti per la sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Sotto accusa, in particolare, i prezzi delle curve, a 70 euro (senza sconti per gli abbonati), mentre i tifosi, vista anche l'annata fin qui altalenante, si aspettavano curve a 50 euro e distinti a 100 (come negli ottavi di tre anni fa contro il Real Madrid).

Il biglietto di curva a 70 euro per il Barça è il prezzo più caro di sempre, ma fonti del Napoli ricordano che lo stesso prezzo venne imposto tre anni fa nella seconda fase della vendita dei tagliandi contro il Real Madrid e che il club ha praticato una politica di prezzi contenuti e sconti per tutta questa stagione. Ma i tifosi sono in subbuglio e qualcuno ripubblica sui social uno striscione degli ultras di qualche tempo fa che all'esterno del San Paolo esposero la scritta "Vogliamo il settore popolare".

C'è anche chi difende il club. "Sono prezzi importanti, ma non si va a vedere una squadretta qualunque", scrive un tifoso che già assapora lo spettacolo con Messi e compagni, mentre altri fanno presente che per Inter-Barcellona di quest'anno le curve costavano 80 euro (e si era ancora nella fase a gironi).

Il club insiste poi sul concetto per cui "se un tifoso è fedele, non verrà solo per vedere il Barcellona e quindi deve valutare la politica dei prezzi nel suo insieme". Sempre fonti del Napoli ricordano infatti la promozione della curva a 2 euro per il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio per gli abbonati o chi aveva acquistato il biglietto per la Juventus, anticipando che una promozione simile verrà lanciata anche per la semifinale sempre di Coppa Italia.