Calcio: Reinier-Real affare chiuso, contratto 7 anni

E' ormai in dirittura d'arrivo il trasferimento al Real Madrid dell'attaccante classe 2002 del Flamengo Reinier. Per l'ufficialità, e la firma del contratto, bisognerà attendere solo il 19 gennaio, giorno del compimenti dei 18 anni del talento brasiliano. Il giocatore ha già svolto le visite mediche in Brasile e, secondo quando scrive oggi 'Marca', per lui è pronto un contratto di 7 anni, fino al 30 giugno 2026.

L'affare si chiuderà sulla base di 35 milioni di euro. Reinier, impegnato in queste settimane con la nazionale olimpica brasiliana per le gare di qualificazione ai Giochi di Tokio, si aggregherà alla sua nuova squadra il 9 febbraio.