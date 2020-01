Calcio: morto Giorgio De Marchi, giocò Serie A nel Vicenza

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Giorgio De Marchi, classe 1934, storico mediano che vestì la maglia del Lanerossi Vicenza per dieci stagioni consecutive in serie A, dal 1957 al 1966, registrando 219 presenze e 11 reti.

Oltre che nel Vicenza De Marchi militò anche nel Cuneo (ad inizio carriera) e nel Trento, in quella che è stata la sua ultima stagione. Il Vicenza si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del suo ex giocatore: domani pomeriggio la prima squadra, impegnata in trasferta a Fermo, scenderà in campo con il lutto al braccio. (ANSA).