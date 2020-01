Calcio: Napoli;Gattuso,Koulibaly ha ancora edema,non rischio

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Koulibaly ha lavorato tre giorni molto bene ma ieri abbiamo fatto una risonanza perché non possiamo permetterci ricadute e c'è ancora un po' di edema. Non possiamo rischiare, sappiamo la sua importanza ma non me la sento di mettere un giocatore in campo col rischio che poi sta fuori due tre mesi". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Gattuso spiegando che Koulibaly domani non ci sarà in campo contro la Lazio.

"Lunedì cominciamo ad allenarlo - ha spiegato - a una velocità maggiore e vediamo se lo mettiamo in condizione di farlo giocare quando è al 100%. Mertens? Torna arriva martedì sera a Napoli, è rimasto in Belgio con il fisioterapista della Nazionale a fare le cure".

Gattuso ha parlato anche dell'avversario di domani: "La Lazio - ha detto - non è solo Immobile. E' una squadra con velocità, tecnica, fisicità. Sarà più o meno la stessa partita che abbiamo giocato con Inter e non dobbiamo dar loro profondità, limitare i loro pregi e giocare sui loro difetti. Con l'Inter abbiamo sbagliato a chiudere qualche linea di passaggio ma non abbiamo subito ripartenze, abbiamo sofferto il loro palleggio. La Lazio ha invece la caratteristica di essere forte nel palleggio e non dobbiamo dare loro la possibilità di verticalizzare velocemente". (ANSA).