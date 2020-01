Calcio: Atalanta; Caldara torna, domani le visite

(ANSA) - BERGAMO, 09 GEN - L'Atalanta, salvo complicazioni, ufficializzerà entro domani, data prevista per le visite mediche, il ritorno di Mattia Caldara, 66 presenze e 10 reti in nerazzurro tra 2013-2014, 2016-2017 e 2017-2018. La formula concordata col Milan per il difensore classe '94 è il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 15 milioni.

Caldara, di Scanzorosciate (Bergamo), nel settore giovanile di Zingonia fin dai Pulcini insieme a Conti e Gagliardini dopo i primi calci nel piccolo club del paese, esordì in A in prima squadra nel secondo tempo di Catania il 18 maggio 1994. Dopo le due annate a titolo temporaneo in B a Trapani e Cesena, il paio a Bergamo con Gasperini, nell'ultimo anno in mezzo in prestito dalla Juventus che lo scambiò poi coi rossoneri per riavere Bonucci.(ANSA).