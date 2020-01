Coppa di Lega inglese: che City! 3-1 allo United

Pep Guardiola vendica la sconfitta subita in Premier League contro i 'cugini' del Manchester United e, con il 'suo' Manchester City, ipoteca la finale della Carabao Cup, la Coppa di Lega Inglese, che detiene (vittoria in finale l'anno scorso sul Chelsea di Maurizio Sarri). Di 3-1 il successo conquistato dai 'citizens' sul terreno di Old Trafford, grazie ai gol di Bernardo Silva al 17', Mahrez al 33' e Pereira (autogol) al 39' del primo tempo. Rashford, al 25' della ripresa, ha firmato il gol della bandiera. Troppo poco per la squadra del norvegese Ole Gunnar Solskjaer che, il 29 prossimo, dovrà ribaltare il punteggio. Un'impresa titanica attende i 'Red devils' nell'Etihad Stadium.