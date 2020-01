Ancelotti ci riprova, vuole J.Rodriguez all'Everton

Dopo aver provato a portarlo la scorsa estate a Napoli, Carlo Ancelotti ha deciso adesso di fare un nuovo tentativo per James Rodriguez, stavolta per l'Everton, la sua nuova squadra. Lo scrive il britannico 'Mirror' secondo cui il tecnico di Reggiolo avrebbe messo trequartista colombiano, da lui già allenato al Real e al Bayern, in cima alla lista dei rinforzi nel mercato invernale. L'idea è quella di portare il talentuoso 28enne, che trova poco spazio con Zinedine Zidane, a Goodison Park inizialmente in prestito.