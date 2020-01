Calcio: Pioli, sul mercato cerchiamo un difensore

(ANSA) - CARNAGO, 05 GEN - "Non c'è più da parlare ma da fare". Stefano Pioli sintetizza così la necessità del suo Milan di trovare la svolta di una stagione "finora non positiva". Il tecnico rossonero, ammettendo che la società è "alla ricerca di un difensore" sul mercato di gennaio (la trattativa con Todibo è ben avviata), ordina di non disperdere il rinnovato entusiasmo dei tifosi per l'arrivo di Ibrahimovic: "Abbiamo fatto troppi pochi punti in casa. Siamo consapevoli della nostra posizione in classifica, è arrivato il momento di cambiare direzione".

Le polemiche social che hanno coinvolto diversi giocatori del Milan - Calabria e Leao sono stati beccati dai tifosi per essere andati a festeggiare in discoteca dopo il ko di Bergamo - non preoccupano Pioli: "Sono cose su cui deve intervenire la società, noi dobbiamo solo migliorare l'atteggiamento in campo".

(ANSA).