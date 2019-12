Serie A: Roma-Spal 3-1

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La Roma batte in rimonta la Spal fanalino di coda nel posticipo delle 18 della 16/a giornata di serie A, tornando al quarto posto ad una lunghezza dalla Lazio e a +3 sul Cagliari che si affrontano domani alla Sardegna Arena.

Gli ospiti vanno in vantaggio nel finale di primo tempo con un rigore di Petagna ma la squadra di Fonseca si rifà con gli interessi nella ripresa, pareggiando presto con un tiro di Pellegrini deviato in rete da Tomovic. Perotti sigla il 2-1 su rigore e nel finale Mkhitaryan chiude la sfida. (ANSA).