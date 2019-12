Calcio: Samp; Ranieri annuncia turnover in Coppa Italia

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - "Voglio personalità e rabbia" annuncia l'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri prima del ritorno in Sardegna per la sfida di Coppa Italia con il Cagliari. Domani mattina partenza in charter per il capoluogo sardo dove in serata andranno in scena i sedicesimi di finale.

Ma sarà tutta un'altra sfida rispetto a quella di lunedì sera di campionato dove la Sampdoria è rimasta beffata nel finale: un ko pesante dopo essersi trovata in vantaggio 3-1.

"Bisogna voltare pagina, sapendo quello che di buono si è fatto - puntualizza ai microfoni di Samp TV -. Gli errori ci sono stati, ma loro sono in un momento di fulgore: gli è riuscito tutto. Pazienza, portiamo via la consapevolezza di essere sulla buona strada", continua il mister blucerchiato che farà un massiccio turnover: "La rotazione mi servirà per valutare bene, in una partita vera che è diversa dagli allenamenti, determinati giocatori. Voglio vedere con che personalità, voglia e rabbia la affronteranno questi ragazzi che hanno giocato meno. E mi farà recuperare gli altri". Difficile ipotizzare la formazione, probabile in difesa la coppia centrale Murillo-Chabot con Augello sulla fascia sinistra. A centrocampo certa la presenza di Leris e Thorsby mentre in attacco dovrebbero giocare Caprari e l'argentino Maroni. (ANSA).