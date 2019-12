Calcio: Sampdoria rientrata oggi causa nebbia a Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 03 DIC - A causa della nebbia all'aeroporto di Cagliari, la Sampdoria è rientrata soltanto in mattinata a Genova dopo la sconfitta di ieri sera. Il volo charter non è potuto decollare e la squadra doriana ha pernottato in Sardegna.

Oggi una seduta rigenerante a Bogliasco con l'inizio della marcia di avvicinamento verso la gara di giovedì di Coppa Italia, di nuovo a Cagliari. Domani allenamento mattutino. La Sampdoria ripartirà per la Sardegna giovedì mattina. Intanto dalla Spagna rimbalza la voce che il Benfica avrebbe offerto l'attaccante Facundo Ferreyra alla Sampdoria: argentino, ma con passaporto italiano, quest'anno è in prestito in Spagna all'Espanyol dove ha collezionato finora 12 presenze. (ANSA).