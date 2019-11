Euro 2020: sorteggiati playoff Nations League

Si è svolto nella sede dell'Uefa, a Nyon (Svizzera), il sorteggio per i playoff di Nations League che dovranno decidere le ultime quattro squadre ammesse a Euro 2020 oltre alle 20 che sono già qualificate. Le squadre partecipanti sono 16, divise in quattro gruppi playoff, che prevedono due semifinali e una finale, in gara unica Gruppo A: Islanda-Romania, Bulgaria-Ungheria. Gruppo B: Bosnia-Irlanda del Nord, Slovacchia-Irlanda.

Gruppo C: Scozia-Israele, Norvegia-Serbia.

Gruppo D: Georgia-Bielorussia, Macedonia del Nord-Kosovo.

Le semifinali si disputeranno il 26 marzo prossimo, le finali cinque giorni dopo, il 31 marzo. Le quattro vincitrici saranno inserite secondo il rispettivo ranking nei gironi che usciranno dal sorteggio per Euro 2020 che è in programma tra una settimana, sabato 30 novembre.