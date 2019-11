Mancini, 'Balotelli? Mancano ancora sei mesi…'

"Balotelli in Azzurro? Mancano ancora sei mesi…". Il ct della Nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini, risponde con una battuta a chi gli chiede, a margine del suo intervento al Social Football Summit, di una possibile convocazione in azzurro del suo pupillo Mario Balotelli.

"I sicuri per l'Europeo? Al momento quasi tutti. Secondo me possono cambiare uno o due. Il gruppo è quello. Qualcuno purtroppo non sarà convocato, alla fase finale sarà un po' più difficile. Ci verranno solo in 23, dispiace perché ce ne sono almeno una decina in più che lo meriterebbero" ha anche detto il ct della Nazionale.