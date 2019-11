Argentina-Uruguay, Tel Aviv 'impazzita'

(ANSA) - TEL AVIV, 17 NOV - Tutto è pronto domani sera allo stadio Bloomfield di Tel Aviv per l'attesa amichevole di calcio tra due grandi rappresentative sud americane: l'Argentina di Lionel Messi e l'Uruguay di Luis Suarez, suo compagno nel Barcellona. Basti pensare che i 30 mila biglietti a disposizione sono stati venduti in poche ore. La polizia nel frattempo ha annunciato di aver messo a punto le misure di sicurezza per l'incontro, sul cui svolgimento erano stati sollevati dei dubbi nei giorni scorsi, a causa dalle tensioni al confine di Gaza con il molteplice lancio di razzi verso Israele. Poi però la partita è stata confermata, e ora l'aspettativa è alta per un incontro a cinque stelle che metterà di fronte grandi campioni. Messi e il suo Barcellona sono amatissimi in Israele: la loro ultima apparizione fu nel 2013 quando parteciparono ad un allenamento organizzato dal Centro Peres per la Pace e tantissimi tifosi si assieparono per vedere l'idolo argentino.