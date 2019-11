Sarri, Ronaldo? Non ha niente di grave

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - "Ronaldo ieri era con i fisioterapisti, vediamo tra oggi e domani come sta". L'aggiornamento di Maurizio Sarri sulle condizioni di CR7 dopo la sostituzione negli ultimi minuti contro la Lokomotiv Mosca, in Champions: "In ogni caso non è niente di grave - ha aggiunto -, è solo un piccolo dolore al ginocchio che durante la partita lo squilibra negli appoggi.

De Ligt? Abbiamo due allenamenti, ieri le prove in campo sono state piuttosto positive. Oggi prova stare in campo con la squadra".