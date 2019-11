Times: per Guardiola futuro in Italia

Dopo le insistenti voci della scorsa estate, adesso arrivano anche le indiscrezioni: Pep Guardiola si sentirebbe pronto per vivere un'esperienza in Italia. Il nome dell'allenatore spagnolo, alcuni mesi fa, era stato accostato a quello della Juventus prima che il club bianconero virasse su Maurizio Sarri per affidargli la propria panchina. Adesso, il Times ipotizza un futuro nella nazione dove ha giocato con le maglie di Roma e Brescia per l'inventore del 'tiki-taka'. Il contratto di Guardiola con il Mancherster City scadrà il 30 giugno 2020 e, se non dovesse essere rinnovato, l'allenatore catalano, prima di quella data, conoscerà la futura destinazione. Altre due ipotesi parlano di un anno sabatico o addirittura di un clamoroso ritorno sulla panchina del Barcellona, dove ha conquistato i più grandi successi internazionali.