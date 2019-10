Capello attacca Zaniolo, il giallorosso replica in campo

Botta e risposta Fabio Capello-Nicolò Zaniolo. L'attaccante giallorosso in gol ieri sera in Europa League contro i tedeschi del Moenchengladbach ha festeggiato in campo tappandosi le orecchie come a non voler sentire le parole dell'ex tecnico della Roma dell'ultimo scudetto "Esposito non fare come Zaniolo", a cui aveva già risposto sui social la mamma Francesca ("Nicolò sei un esempio per i tantissimi ragazzini che ci scrivono ogni giorno inseguendo il tuo sogno") e la stessa società con Morgan De Sanctis ("Con tutto il rispetto per mister Capello che ha fatto la storia del calcio italiano, più goffa della sua battuta c'è solo la rovesciata fatta sul letto da Adani per festeggiare la qualificazione del River Plate nella finale di Libertadores»").