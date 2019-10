Siria: Hakan Sukur contro Erdogan

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Hakan Sukur ribadisce la sua opposizione al regime di Erdogan. L'ex attaccante della nazionale turca, che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Parma e Torino, ha risposto a una conversazione su Twitter in cui lui veniva citato come esempio di chi ha avuto il coraggio di schierarsi contro la politica di Ankara. "La mia é una lotta per la giustizia, per la democrazia, per la libertà e per la dignità umana. Non mi importa di quello che posso perdere se a vincere é l'umanità", scrive l'ex giocatore prendendo le distanze dall'offensiva lanciata dalla Turchia contro i curdi in Siria. Le posizioni di Sukur sono note: ritiratosi dal calcio, si mette alla prova con la politica e viene eletto in Parlamento ma un'inchiesta su Erdogan lo costringe alle dimissioni. Gesto che è stato letto come un chiaro sostegno alla guerra in atto.