Calcio: solo 1-1 tra Brasile e Senegal

La 100ma partita con la maglia verdeoro non porta fortuna a Neymar e al suo Brasile fermato sull'1-1 dal Senegal nell'amichevole disputata oggi a Singapore.

Il Brasile era andato in vantaggio al 9' con l'attaccante del Liverpool Firmino, col il pari che arriva nel recupero del primo tempo grazie al rigore realizzato da Diedhiou. Nessun gol nella ripresa, finisce 1-1. Due gli 'italiani' in campo, Koulibaly e Alex Sandro, mentre il milanista Paquetà è rimasto in panchina.