Europa League: Cluj-Lazio 2-1

(ANSA) - ROMA, 19 SET - In Romania il Gluj ha battuto la Lazio 2-1 nel primo turno di Europa League. Nell'altro incontro del gruppo E Rennes e Celtic hanno pareggiato 1-1 e così la formazione di Simone Inzaghi si ritrova ultima. I biancocelesti, come già in casa della Spal in campionato, sono passati per primi in vantaggio, ma poi non hanno saputo difenderlo, fino a farsi rimontare dagli avversari. Al 25' del primo tempo è stato Bastos a spezzare l'equilibrio, intervenendo di ginocchio su un cross dell'esordiente Jony. Dopo diverse occasioni sprecate dalla Lazio, un rigore trasformato da Daec ha riportato a galla il Cluj, formazione tecnicamente modesta ma battagliera. Il gol vittoria dei rumeni è arrivato al 30' della ripresa, con il francese Omrani, entrato dopo l'intervallo.