E.League: Inzaggi, dovevamo chiuderla

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Avremmo meritato qualcosa in più.

Dispiace, soprattutto per il primo tempo fatto. Per fortuna nell'altra partita del girone hanno pareggiato, sono convinto che passeremo. Ma dobbiamo credere in quel che facciamo, avremmo dovuto chiudere sul 2-0 il primo tempo". Simone Inzaghi così ha commentato il ko subito in casa del Cluj, nel primo turno di Europa League. Un 2-1 maturato dopo che la Lazio era passata per prima in vantaggio, proprio come contro la Spal nell'ultimo turno di campionato. "Il primo tempo lo abbiamo giocato benissimo, dovevamo essere più bravi nella finalizzazione - ha aggiunto Inzaghi - Sono deluso per queste due sconfitte, ma non sono meritate. Dobbiamo essere più concreti nel portare a casa la vittoria, contro il Cluj così come contro la Spal. Bisogna analizzare i secondi tempi, sia a Ferrara che in Romania siamo calati. Ora testa al Parma: non sarà una partita facile ma faremo una grande gara".