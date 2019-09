Metzelder accusato pedopornografia

Un'inchiesta sulla pedopornografia tiene sotto choc il calcio tedesco: nella rete della polizia della Renania e' finito Christoph Metzelder, 38 anni, ex difensore del Borussia Dortmund, del Real e della nazionale - con la cui maglia gioco' e perse la finale Mondiale del 2002 e affrontò l'Italia nella semifinale di Germania 2006 vinta dagli azzurri-. Metzelder e' stato fermato dalla polizia mentre seguiva un corso allenatori della federcalcio tedesca ad Hennef, vicino Colonia, presso il centro tecnico della DFB. L'accusa, scrive Bild, e' quella di diffusione di materiale fotografico a carattere pedopornografico. Metzelder non è al momento in stato di arresto.