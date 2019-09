Serie A, chi vincerà lo scudetto? Il 59% dice Juve

Juventus sempre Juventus. Per il 59% di un campione statistico di tifosi di tutte le squadre italiane anche quest'anno la musica sarà la stessa degli anni precedenti. E' quanto ha rilevato un sondaggio realizzato dall'istituto Piepoli dal quale è emerso che "gli italiani si confermano "conservatori" in campo calcistico. La vera sorpresa è sulla formazione che insidierà i bianconeri: sarà l'Inter di Antonio Conte dice il 20% degli interpellati, mentre solo il 9% si esprime a favore del Napoli di Carlo Ancelotti.



In un'ideale classifica dei competitor per il titolo solo il 5% dei tifosi vede il Milan vincere, il 2% punta sulla Roma, l'1% sulla Lazio, l'Atalanta, la Sampdoria e il Torino. Tra i supporter juventini è quasi unanime (9 su dieci) la "certezza di vincere" lo scudetto anche quest'anno, mentre è interessante notare come, nonostante i risultati della scorsa stagione, i più ottimisti siano i tifosi dell'Inter. Ciononostante, un tifoso nerazzurro su tre è convinto ancora dell'idea che la propria squadra alla fine dovrà assistere a un altro anno di "regno bianconero".



Buone speranze nutrono anche i tifosi partenopei, il 59% di loro infatti pensa che questo sarà l'anno buono per la loro squadra.



Il sondaggio qui presentato è stato eseguito da Istituto Piepoli il 27 agosto 2019 metodologia mista CATI - CAWI, su un campione di 505 casi, rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana.



• Il documento della ricerca è pubblicato sul sito www.agcom.it