Milan, visite mediche per Rebic

Visite mediche in corso alla clinica 'La Madonnina' per Ante Rebic, destinato a diventare oggi un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante croato, giunto ieri in tarda serata a Milano, arriva dall'Eintracht Francoforte nello scambio con André Silva: i due giocatori si trasferiscono con la formula del prestito oneroso a 5 milioni e un diritto di riscatto a 25.

Il Milan oggi, nell'ultimo giorno di mercato, cercherà inoltre di affondare il colpo per Taison dello Shakhtar Donetsk.