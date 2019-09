Serie D: il Palermo vince all'esordio

Esordio vittorioso del Palermo nel campionato di calcio di Serie D, Girone I. Impegnati nel primo derby regionale, nello stadio Municipale di Marsala (Trapani) contro la squadra locale, i rosanero, seguiti da circa 3 mila sostenitori, si sono imposti 1-0 grazie alla rete realizzata al 36' st da Lucera. Nel primo tempo, al 35', il Palermo aveva sbagliato un calcio di rigore con il centravanti Ricciardo, che si è fatto neutralizzare la conclusione dal portiere Russo.

L'allenatore dei rosanero, Rosario Pergolizzi, per la prima in campionato, ha rinunciato dall'inizio all'esperto Mario Alberto Santana; l'argentino ha trovato spazio in campo nella parte finale del match. Domenica prossima, alle 15, il Palermo esordirà in campionato nello stadio Barbera contro il San Tommaso di Avellino.