CR7, grande iniziare anno con i 3 punti

La Juventus ha sofferto contro il Parma, il suo gol è stato annullato dal Var per questione di millimetri, ma Cristiano Ronaldo si accontenta. "Grande cosa iniziare la stagione con 3 punti", scrive CR7 su Intasgram.

"Iniziamo con il piede giusto la nuova stagione! Avanti così", gli fa eco Giorgio Chiellini, l'autore del gol decisivo al 'Tardini'.

Miralem Pjanic invita a dare il giusto peso alle cos: "Gli scudetti non si vincono ad agosto. Cresceremo - scrive il centrocampista bosniaco sui social - ma dovevamo dare il nostro segnale al campionato e non poteva essere diverso da questo".