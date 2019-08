Ribery: 'Fiorentina grande club'

"Ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. A me piace la città e in più so già l'italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto". Sono le parole che Franck Ribery ha rilasciato al sito ufficiale della Fiorentina.

Il calciatore, sbarcato a Firenze da pochi minuti, è in compagnia della moglie e, ad accoglierlo all'aeroporto, il direttore tecnico viola Giancarlo Antognoni.

"Benvenuto a Firenze Franck Ribéry! Siamo entusiasti del tuo arrivo alla Fiorentina e non vediamo l'ora di vederti in campo!". Lo ha scritto, sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Firenze Dario Nardella in riferimento all'arrivo in città del campione francese, neo acquisto della Fiorentina.