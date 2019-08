Samp: Maroni indisponibile con la Lazio

(ANSA) - GENOVA, 20 AGO - Non sarà disponibile per la gara di domenica con la Lazio l'attaccante argentino della Sampdoria Gonzalo Maroni, reduce dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra rimediato allo 'Scida' durante il match di Coppa Italia vinto 3-1 dai blucerchiati. Il 21enne ha già avviato il programma di recupero a base di terapie e fisioterapia. Dunque per il debutto in campionato si profila un tridente offensivo con Caprari e Ramirez in appoggio a Quagliarella.