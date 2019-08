Media Spagna, Real accelera su Neymar

Il Real Madrid è pronto ad affondare il colpo per Neymar: lo scrive 'AS' nella sua edizione online aggiungendo che il club nelle prossime ore intensificherà i contatti col Psg e con l'entourage del calciatore. Il Real, scrive il giornale sportivo iberico, vuole approfittare dello stallo delle trattative tra il Barca e club di Al-Khelaifi, dal momento che quest'ultimo non è convinto dell'offerta catalana, preferendo vendere i giocatore al Real, sebbene Florentino Perez abbia più volte risposto 'picche' alla richiesta dei parigini di inserire Viniciuc Jr. nell'operazione. Tra le possibili contropartite che potrebbero far comodo a Tuchel, 'AS' parla di Varane, James Rodriguez, Keylor Navas, Isco e Benzema, anche se questi ultimi due sembrano intoccabili.