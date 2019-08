Rodrigo a un passo dall'Atletico

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Rodrigo Moreno sarà un giocatore dell'Atletico Madrid che porta così a termine un mercato sontuoso dopo gli acquisti di Trippier, Herrera, Hermoso e Joao Felix, solo quest'ultimo pagato 126 milioni. Per 'AS', l'operazione è ormai alle battute finali e il club rojiblanco ha raggiunto un accordo col Valencia sulla base di 55 milioni più cinque di bonus e sarà presto ufficiale. Rodrigo infatti questa mattina non si è allenato questa mattina col Valencia perché nel pomeriggio sarà a Madrid per le visite mediche. Il Valencia era inizialmente riluttante a vendere Rodrigo, uno dei suoi migliori calciatori in rosa, ma alla fine l'offerta economica ha convinto Peter Lim che, da Singapore, ha approvato l'operazione.

L'Atletico, scrive ancora 'AS', finanzierà l'operazione con le cessioni di Angel Correa, l'argentino classe '95 inseguito dal Milan, e Kalinic che Simeone prelevò proprio dal Diavolo un anno fa per 15 milioni.