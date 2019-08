Amichevole Paderborn-Lazio 2-4

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - A 24 ore dal test contro il Bournemouth, la Lazio è tornata in campo per disputare un'altra amichevole, contro i tedeschi del Paderborn, squadra neopromossa nella Bundesliga. Il punteggio finale è stato di 4-2 per la squadra di Simone Inzaghi, a segno con Caicedo (19' pt), Cataldi (34' pt), autogol di Jans (41' pt) e Lulic (44' st). Nelle file dei biancocelesti in campo per 81' Sergej Milinkovic-Savic.