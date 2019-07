Lecce, sei gol in amichevole

(ANSA) - LECCE, 23 LUG - Seconda uscita del Lecce di Fabio Liverani, neopromosso in serie A, che a Santa Cristina Valgardena, sede del ritiro estivo, ha sconfitto 6-0 il St.Georgen, formazione del campionato di Eccellenza del Trentino Alto Adige. Il tecnico giallorosso ha dovuto fare a meno di capitan Mancosu, che é a Roma a curarsi un problema muscolare, e dell'ucraino Shakhov, che continua a svolgere un lavoro differenziato, oltre a Falco e Benzar.

Mattatore della gara amichevole, così come lo era stato per la prima uscita, il centravanti Andrea La Mantia, autore di una tripletta (due gol di sinistro e uno di testa) messa a segno nella prima frazione di gara. Nella seconda, a salire sugli scudi il compagno di attacco Gianluca Lapadula, che ha insaccato una doppietta. Sul tabellino appone la propria firma anche il baby attaccante Quarta.

Il Lecce disputerà un'altra amichevole in Valgardena il 25 luglio; ultimo test precampionato sabato 27 a Trento contro il Frosinone.