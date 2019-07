Insigne, Napoli basi solide per scudetto

"Lo scudetto è il sogno di tutti. Sappiamo di avere nella Juventus una grande concorrente ma Sarri anche con noi all'inizio non è partito subito benissimo. Speriamo di metterli in difficoltà". Lo ha detto Lorenzo Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Dimaro. "Negli anni scorsi - ha spiegato il capitano del Napoli - ci siamo andati vicini e poi ci siamo rimasti malissimo. Se giochiamo uniti possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma ci sono anche gli avversari con grandi campioni e sarà difficile. La promessa che posso fare è che lottiamo fino alla fine per l'obiettivo.

Rispetto alle altre credo che il Napoli abbia una base solida, la Juve ha cambiato, come l'Inter, il Milan e la Roma. Penso che quest'anno possiamo partire con il piede giusto e arrivare in fondo, siamo gli stessi da tanti anni, e questo può darci un vantaggio. Dobbiamo partire con il piede giusto".