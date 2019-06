Mondiali donne: Germania-Svezia 1-2

Clamoroso sul terreno del Roazhon Park a Rennes, in Francia, dove la Svezia ha eliminato la Germania dal Mondiale femminile, battendola nei quarti di finale con il punteggio di 2-1. Adesso le ragazze guidate da Peter Gerhardsson dovranno affrontare l'Olanda in semifinale: appuntamento mercoledì 3 luglio, con inizio alle 21; le 'Tulipane' oggi hanno estromesso l'Italia di Milena Bertolini, sconfiggendola per 2-0.

La sorpresa più grossa del torneo, tuttavia, l'ha regalata la Nazionale svedese che ha eliminato le tedesche, due volte vincitori del Mondiale, e alla vigilia tra le favorite per la vittoria finale. Le scandinave hanno vinto in rimonta, ribaltando l'1-0 iniziale firmato dopo 16' dalla Magull, su assist della Daebritz. Svezia al pareggio con la Jakobsson, servita dalla Sembrant, al 22', e addirittura in vantaggio al 3' del secondo tempo grazie alle rete realizzata dalla Blackstenius. Un gol che vale la semifinale iridata contro le olandese di mercoledì.