Coppa America, Brasile in semifinale

Il Brasile batte il Paraguay ai rigori e vola in semifinale di Coppa America. Partita ricca di tensione, con i verdeoro che, pur in superiorità numerica per oltre mezzora, non riescono ad avere ragione dei paraguaiani e a un certo punto vedono materializzarsi i fantasmi del 2011 e 2015 quando, in circostanze analoghe, finirono ai rigori e furono eliminati. Ma stavolta le cose sono andate in maniera opposta e alla fine sono i brasiliani a festeggiare il passaggio di turno con un 4-3 propiziato dagli errori dal dischetto di Gomez e Gonzalez che condannano il Paraguay. Per la Selecao sono andati in gol Willian, Marquinhos, Coutinho e Gabriel Jesus, per una vittoria che dà morale e lancia il Brasile verso i piani alti della Coppa America, pur avendo poco brillato finora. Decisivo l'ex portiere della Roma Alisson, che ha parato il primo rigore dei paraguaiani, spianando la strada al successo finale dei suoi.