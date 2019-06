Frosinone: Nesta, ho umiltà e entusiasmo

(ANSA) - FROSINONE, 19 GIU - "Arrivo a Frosinone con grande umiltà ed entusiasmo. Il mio unico obiettivo è fare il massimo per una società importante come il Frosinone". Così Alessandro Nesta, neoallenatore della squadra ciociara, da poco retrocessa in Serie B, che è stato presentato stamattina nello stadio Benito Stirpe. L'ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale azzurra è reduce dall'esperienza sulla panchina del Perugia.