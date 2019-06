Stramaccioni allenerà in Iran

Andrea Stramaccioni comincia una nuova avventura all'estero: allenerà in Iran. L'ex tecnico dell'Inter sarà infatti alla guida dell'Esteghlal, squadra della capitale Teheran. A dare l'annuncio è stato lo stesso club che ha reso nota anche la durata del contratto: Stramaccioni ha firmato un accordo biennale. Nato a Roma nel 1976, Stramaccioni ha già allenato il Panathinaikos in Grecia e lo Sparta Praga nella Repubblica Ceca. In Italia ha lavorato per Roma, Inter e l'Udinese.