Chelsea ricorre al Tas contro blocco

Il Chelsea ha presentato ricorso al Tas di Losanna contro le sanzioni imposte lo scorso febbraio dalla Fifa, e confermate in appello, che ha imposto al club londinese il blocco del mercato per due sessioni, oltre una multa di 600mila franchi, per il tesseramento di giovani minorenni. Lo ha fatto sapere oggi il Tribunale dello Sport con sede a Losanna ricordando che "un comitato arbitrale sarà convocato per ascoltare il ricorso. Dopo di che sarà stilato un iter procedurale. Al momento non è possibile dire quando verrà emesso il Lodo Arbitrale sulla vicenda. Il Tas non fornirà ulteriori informazioni in merito a questa procedura, se non quando annuncerà la sua decisione". La Fifa, che ha già respinto un primo ricorso, aveva deciso di sanzionare il Chelsea per la violazione delle norme di trasferimenti internazionali di giocatori Under 18.