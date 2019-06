Commisso e' il nuovo proprietario Fiorentina

Rocco Commisso e' il nuovo proprietario della Fiorentina: lo annuncia il club viola, riferendo che il closing per il passaggio di proprieta' e' avvenuto stamattina a Milano.



"Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina": sono le prime parole da neo-proprietario del club viola di Commisso. "Firenze è conosciuta in tutto il mondo come città che rappresenta il meglio della cultura italiana - prosegue Commisso - In questi tre anni di contatti per acquisire il club, ho maturato una profonda consapevolezza di quanto La Viola sia importante per questa città e per i suoi tifosi". "Vorrei ringraziare la famiglia Della Valle per aver gestito la Fiorentina negli ultimi 17 anni - la conclusione dell'imprenditore italo-americano - Diego e Andrea meritano grandi onori per aver salvato questa società dal dissesto finanziario. Lasciano delle fondamenta solide su cui costruire il club".

"Farò tutto il possibile per trattenere Chiesa. Montella? Non l'ho ancora sentito, ho parlato solo con Cognigni e i Della Valle". Rocco Commisso da neo proprietario della Fiorentina prova a tranquillizzare i tifosi sul futuro dell'attaccante viola, ma spiega di dover parlare ancora con il tecnico. "Sono felicissimo - aggiunge Commisso -, abbiamo fatto tutto in tre settimane, penso sia un record per il calcio italiano. E' un buon affare? Sì, altrimenti non lo avrei fatto. Nuovo stadio? Non so ancora, sono in Italia per imparare". "Un messaggio ai tifosi della Fiorentina? Speriamo che mi accolgano bene, che mi vogliano bene e che io voglia bene a loro. Voglio che siano orgogliosi di ciò che facciamo. Non faccio promesse che non posso mantenere". Lo dice il nuovo proprietario, Rocco Commisso, che scherza sull'obiettivo della prossima stagione: "Salvarsi" dice ridendo. Ad un tifoso che gli chiede di riportare il club in Europa, Commisso risponde "speriamo"'. Commisso, che indossa una cravatta viola "per scaramanzia", è atteso ora a Firenze, dove domani terrà una conferenza stampa.

Della Valle, offerta migliore per club ma non per noi - ''Non era l'offerta migliore per noi ma lo era per la Fiorentina''. L'ex presidente viola Diego Della Valle, sotto gli studi della BonelliErede, commenta la cessione del club a Rocco Commisso. ''Abbiamo dato la Fiorentina - prosegue Della Valle - ad una persona che riteniamo tra tutti quelli che si sono fatti vivi in modo serio la più qualificata. Conosce il calcio, ci auguriamo faccia buone cose, siamo certi le farà''. ''Lasciamo Firenze senza drammi, convinti di aver fatto il meglio possibile, le società vanno gestite con attenzione. Ci siamo divertiti in questi 17 anni, anche con alti e bassi''. Lo dice l'ex patron della Fiorentina, Diego Della Valle, dopo aver venduto il club a Rocco Commisso. ''Noi ci siamo innamorati di Firenze - aggiunge Diego Della Valle -. I tifosi? Li divido in due categorie: i veri tifosi e i cazzari. La società è solida e ha tanta voglia di fare calcio''.