Insigne, Sarri alla Juve? Per napoletani è tradimento

''Sarri alla Juve? Questa scelta ci farà male, sono napoletano e conosco i napoletani e il loro pensiero su questo argomento, per noi sarebbe un tradimento. Speriamo che cambi idea''. Così Lorenzo Insigne sul possibile trasferimento del suo ex allenatore al club bianconero. ''Sarri al Napoli ha dato tanto, dispiace pensarlo su quella panchina - ha aggiunto Insigne dal ritiro della Nazionale - In ogni caso lui è un professionista, vuol tornare in Italia e quella sarà una sua scelta anche se non è ancora ufficiale''.



"Mi è dispiaciuto sia andato via Allegri perché ha vinto quasi tutto ed è stato un ottimo allenatore, però anche Sarri, con la vittoria dell'Europa League col Chelsea, ha dimostrato di essere veramente un tecnico di livello internazionale quindi sarei molto contento del suo arrivo". Lo sprinter azzurro e tifoso bianconero, Filippo Tortu tifa Sarri per la panchina juventina. "Se avrei preferito Guardiola? Diciamo che da italiano mi piace l'idea che sia un italiano a sedere sulla panchina della Juve" ha quindi aggiunto il ventenne brianzolo.