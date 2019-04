D'Amico, amo Napoli,attacchi strumentali

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Stupita e senza parole" di fronte agli attacchi "strumentali" ricevuti: Ilaria D'Amico risponde ("a titolo personale" tiene a precisare) alle critiche per alcune sue frasi ieri in trasmissione su Sky prima di Ajax-Juve, manifestando all'ANSA la sua "indignazione". "Non ne comprendo la ragione, ma questo non cambia di certo nè l'amore e il rispetto che ho per il Napoli e per la sua città, nè il totale dissenso su questo modo di usare i social network", aggiunge la conduttrice tv. "Ho sempre riempito le mie trasmissioni, da Sky Calcio Show a quelle della Champions, di grandi apprezzamenti sul Napoli, come società, gestione, capacità di fare calcio e tifoseria, che reputo tra le più belle al mondo - sottolinea Ilaria D'Amico, replicando alle critiche per le sue parole sui tifosi Ajax che si sarebbero comportati come 'partenopei' -.

Tutti fatti sempre chiaramente documentati perché avvenuti in diretta tv. Nonostante questo, qualcuno non perde occasione per attaccare".