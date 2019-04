Pelè dimesso da ospedale a Parigi

Dopo alcuni giorni in ospedale a Parigi per curare un'infezione urinaria, Pelè è stato dimesso e presto tornerà in Brasile. Lo scrivono oggi i giornali brasiliani che riportano anche il "profondo ringraziamento" del 78enne Edson Arantes do Nascimento a quanti si sono prodigati per le cure e l'affetto riversatogli in questi giorni. "Mentre ero qui a Parigi, ho sofferto di una grave infezione del tratto urinario che richiedeva cure mediche e chirurgiche di emergenza - ha fatto sapere la leggenda del calcio - Ma, grazie al grande affetto dell'equipe medica dell'American Hospital di Parigi, sono pronto per tornare a casa. Voglio esprimere i miei più sentiti ringraziamenti al team medico che mi ha curato. La Francia ha non solo grandi giocatori, ma anche grandi medici.

Parigi, torneremo presto". O Rei era stato ricoverato lo scorso 2 aprile, si trovava a Parigi per un impegno professionale legato a uno sponsor.