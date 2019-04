Lazio, visione 3D per biglietti partite

(ANSA) - ROMA, 9 APR - E' partita la vendita dei biglietti per le partite della Lazio sulla piattaforma TicketOne con una nuova funzionalità. Grazie a una piattaforma di servizi denominata 'YourSeats360' cambia infatti radicalmente l'esperienza di acquisto perché, fornendo una visuale in 3D, gli utenti potranno vivere un'esperienza immersiva e interattiva dello stadio. Con immagini panoramiche e giroscopiche a 360°, si può testare la vista da ogni posto dell'impianto e confrontare sedute e settori diversi.

"Andando oltre al servizio di biglietteria -ha spiegato Amedeo Bardelli di TicketOne- stiamo contribuendo nel fornire strumenti nuovi al pubblico e agli sponsor per accrescerne la fidelizzazione al Club ritenendo questa una strategia vincente per le Società calcistiche".